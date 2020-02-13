WhatsApp перешагнул порог в 2 млрд пользователей

WhatsApp – одна из самых популярных платформ общения и обмена информации в мире. Мессенджер принадлежит компании Facebook. На сегодняшний день сервисом пользуются около двух миллиардов человек.

WhatsApp был запущен 11 лет тому назад в 2009 году. Изначально платформа позиционировала себя как простой и надежный способ для обмена информацией. Приложение очень быстро набрало популярность среди пользователей по всему миру. В октябре 2014 года сервис был продан компании Facebook.