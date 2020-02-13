WhatsApp перешагнул порог в 2 млрд пользователей

WhatsApp – одна из самых популярных платформ общения и обмена информации в мире. Мессенджер принадлежит компании Facebook. На сегодняшний день сервисом пользуются около двух миллиардов человек.
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WhatsApp был запущен 11 лет тому назад в 2009 году. Изначально платформа позиционировала себя как простой и надежный способ для обмена информацией. Приложение очень быстро набрало популярность среди пользователей по всему миру. В октябре 2014 года сервис был продан компании Facebook.
Впечатляющая цифра в два миллиарда – очень важный момент для компании WhatsApp. К слову, такой популярности платформа добилась естественным путем. В январе этого года Facebook сообщил, что ежемесячно приложениями компании (WhatsApp, Instagram, Messenger) пользуются 2,89 миллиарда человек.