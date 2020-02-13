Команда Башкирии завоевала золото чемпионата ПФО по ушу

Команда из Башкортостана завоевала золото в состязаниях по Ушу-Саньда на чемпионате и первенстве ПФО. Спортивный форум прошел в Перми. Сильнейших выясняли больше 400 спортсменов.

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Представители нашей республики под руководством Марселя Зарипова и Александра Гавриленко завоевали золото в командных соревнованиях по Ушу-Саньда. На второй строчке соперники из Саратова, а замкнули призовую тройку атлеты из Чувашской республики.

Отметим, что эти соревнования были отборочными к чемпионату России, который пройдет с 1 по 6 марта.