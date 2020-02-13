Команда Башкирии завоевала золото чемпионата ПФО по ушу

Команда из Башкортостана завоевала золото в состязаниях по Ушу-Саньда на чемпионате и первенстве ПФО. Спортивный форум прошел в Перми. Сильнейших выясняли больше 400 спортсменов.

Представители нашей республики под руководством Марселя Зарипова и Александра Гавриленко завоевали золото в командных соревнованиях по Ушу-Саньда. На второй строчке соперники из Саратова, а замкнули призовую тройку атлеты из Чувашской республики.