Команда Башкирии завоевала золото чемпионата ПФО по ушу

Команда из Башкортостана завоевала золото в состязаниях по Ушу-Саньда на чемпионате и первенстве ПФО. Спортивный форум прошел в Перми. Сильнейших выясняли больше 400 спортсменов.
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Представители нашей республики под руководством Марселя Зарипова и Александра Гавриленко завоевали золото в командных соревнованиях по Ушу-Саньда. На второй строчке соперники из Саратова, а замкнули призовую тройку атлеты из Чувашской республики.
Отметим, что эти соревнования были отборочными к чемпионату России, который пройдет с 1 по 6 марта.