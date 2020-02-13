В Башкирии женщина 50 лет ищет сестру, с которой ее разлучила мачеха

Жительница села Аскарово Муния Ялмурзина более полувека ищет родную сестру. Двух девочек в детстве разделила принципиальная мачеха. Она поставила перед отцом Мунии условие: забрать с собой он сможет лишь одного ребенка из четырех.

«В доме должен быть только один ребенок»

Эта история поистине достойна передачи «Жди меня». Собственно, туда Муния Ялмурзина из села Аскарово уже обращалась. Однако пока никаких результатов помощь волонтеров не принесла. Все, что у нее есть, - одна фотография из далекого детства, где Хадиса еще совсем маленькая.

Вот уже больше 50 лет Муния Ялмурзина живет с камнем на сердце. В далеком 1959 году в деревне Утяганово в Абзелиловском районе республики у нее родилась младшая сестра Хадиса. Ничего не предвещало беды, но спустя 6 месяцев произошла беда: скончалась родная мама девочки.

Четверо детей остались с отцом: старшая 10-летняя Мунира, 7-летний Рахимьян, 3-летняя Муния и 6-месячная Хадиса. Вскоре не стало и родной бабушки детей Гаухар. Как водится в больших семьях, старшие начали присматривать за младшими.

Сын Мунии – Равис Сафиуллин – сейчас живет в Новосибирске. Он рассказывает, что поиск родной сестры для его матери стал смыслом жизни. Мужчина надеется, что ему все-таки удастся найти родственницу.

Потом дедушка, которого звали Рисьян Зулькарнаевич, решил жениться. Но его будущая супруга поставила свое условие: в доме должен остаться только один ребенок. И дедушка Рисьян отправил старшую сестру Муниру с братом Рахимьяном учиться в Темясовскую школу-интернат, а мою маму Мунию оставил дома. Самую младшую из дочерей - Хадису - отвез в дом малютки в Белорецк, который был расположен в 100 километрах от деревни, где они проживали. Равис Сафиуллин

С этого момента маленькую Хадису больше никто не видел.

«Сестра, скорее всего, жива»

Автомобилей в тех краях тогда толком ни у кого не было. Дедушка Рисьян, по словам многочисленных родственников, вез младшую сестренку в Белорецк на лошади. По дороге домой он успокаивал старшую Мунию, говорил, что директор дома малютки пообещал: семья сможет навещать Хадису, а со временем ее даже смогут забрать домой.

Однако все пошло не по плану.

У дедушки началась новая семейная жизнь, родились от новой жены еще дети. Жизнь потекла своим чередом, и ему просто было некогда думать об оставленной дочери Хадисе. Равис Сафиуллин

(к2:У отца Мунии жизнь потекла своим чередом, о младшей дочке думать было некогда)

Поиски Хадисы начала старшая сестра Мунира в 1970 году. Тогда она начала подавать объявления в республиканские газеты. Написала она и в дом малютки Белорецка. Ответ стал шоком для всей родни.

Пришел ответ, что дом малютки ликвидировали, детей дошкольного возраста перевели в Уфимский детский дом, а старших отвезли в Серменевский детский дом, расположенный в Белорецком районе. Говорят, однажды был звонок от неизвестного мужчины, который сказал: «Я знаю, что вы ищете сестру, но я не могу сказать, где она». Еще он сказал, что сестра, скорее всего, жива, иначе пришло бы извещение о смерти. Равис Сафиуллин

«Для мамы это очень тяжелая тема»

С тех пор прошло больше 50 лет. Старшая сестра Мунира не дождалась чуда - она умерла в 2017 году. Муния и Рахимьян по-прежнему ищут младшую сестру Хадису.

Они уже обращались в отдел ЗАГСа Абзелиловского района. Местные сотрудники развели руками: у них есть лишь запись о рождении, а о дальнейшей судьбе Хадисы ничего не известно.

Не дало результатов и обращение в передачу «Жди меня». Младшая сестра большой семьи будто провалилась сквозь землю, но надежда все-таки остается.

Для мамы это очень тяжелая тема. Каждый раз, когда мы с ней говорим на эту тему, она плачет. Очень хотелось бы, чтобы ее сестра все-таки нашлась. Равис Сафиуллин