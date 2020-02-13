«Работать стало легче»: в Уфе закупили новую коммунальную технику

Для оптимизации работы Горзеленхоз закупил специализированную коммунальную технику. Она будет обслуживать парки, скверы и бульвары. В этом сезоне приобрели восемь минитракторов со сменным навесным оборудованием, что позволяет использовать их круглый год.

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Используются и воздушные пылесосы для уборки памятников и архитектурных строений. Также для работы приобрели 26 дозаторов аэроторов, которые позволяют быстро, экономично и равномерно посыпать скользкие участки дороги песком или реагентами.

Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоза» г. Уфы: «Механизация труда, оснащение средствами наших работников позволяет ускорить процесс работы. Также эта техника позволяет без повреждения гранитно-мраморных поверхностей производить очистку».

Константин Потейко, тракторист: «Работать стало легче. Постоянно закупается новая техника. Ручного труда стало меньше».

Автор: Айгуль Хатыпова