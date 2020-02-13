«Работать стало легче»: в Уфе закупили новую коммунальную технику

Для оптимизации работы Горзеленхоз закупил специализированную коммунальную технику. Она будет обслуживать парки, скверы и бульвары. В этом сезоне приобрели восемь минитракторов со сменным навесным оборудованием, что позволяет использовать их круглый год.
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Используются и воздушные пылесосы для уборки памятников и архитектурных строений. Также для работы приобрели 26 дозаторов аэроторов, которые позволяют быстро, экономично и равномерно посыпать скользкие участки дороги песком или реагентами.
Автор: Айгуль Хатыпова