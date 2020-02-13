В Уфе пройдет «Гонка Героев Зима»

Эдуард Шафеев, генеральный директор Гонки Героев Urban в Уфе: «Зимняя гонка в этом году отличается от предыдущей тем, что мы запускаем две трассы: классическая – три километра и 24 препятствия; гонка хард – восемь километров и 32 препятствия. Они будут укомплектованы различными зимними забавами».