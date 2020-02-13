В Уфе пройдет «Гонка Героев Зима»

Уже в эту субботу на старт забега с препятствиями вновь выйдут любители экстремального отдыха. По традиции гонка пройдет на территории Николаевской поляны в Уфимском районе. Организаторы подготовили две трассы – «классик» и «хард».

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Эдуард Шафеев, генеральный директор Гонки Героев Urban в Уфе: «Зимняя гонка в этом году отличается от предыдущей тем, что мы запускаем две трассы: классическая – три километра и 24 препятствия; гонка хард – восемь километров и 32 препятствия. Они будут укомплектованы различными зимними забавами».

Препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. В честь Дня всех влюбленных в гонке будет формат парного забега. На данный момент организаторы зарегистрировали уже 500 участников. Прием заявок завершится в 0:00 в пятницу.

Автор: Артем Кочешев