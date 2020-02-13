В Башкирии появилась первая лаборатория по изучению земли

В Башкирии появилась первая в республике лаборатория дистанционного изучения земли. Она находится в БГАУ. Обучение будет реализовано на грант международной образовательной программы Erasmus+.
горячие новости
Не выходя из стен университета, студенты могут вести мониторинг очагов возгорания и своевременно предупредить о высокой пожарной опасности определенных участков леса. Система спутникового позиционирования позволяет дистанционно контролировать достоверность сведений, поступающих от региональных диспетчерских служб.
В этой лаборатории у преподавателей есть возможность не только обучить, но и проверить знания будущих специалистов. При помощи виртуального шлема и панорамных снимков студент развивает глазомер, определяя диаметр, высоту и другие показатели деревьев.
Благодаря шлему студенты могут совершить виртуальные экскурсии по лесу и показать свои практические навыки в режиме реального времени. Учеными Аграрного университета в течение 30 лет велись исследования экологии Уфы. В результате были смоделированы изменения роста деревьев и растений. По этим показателям они могут дать рекомендации по уходу за определенными участками парков и скверов.
Исследовательские работы ведутся с международными вузами в Китае, Австрии, Греции и Финляндии. Задачи университета – использовать современные наработки и технологии в нашем лесном хозяйстве. Поэтому для ребят будут организованы летние школы за рубежом.
Автор: Эллина Садыкова