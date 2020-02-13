В Башкирии появилась первая лаборатория по изучению земли

В Башкирии появилась первая в республике лаборатория дистанционного изучения земли. Она находится в БГАУ. Обучение будет реализовано на грант международной образовательной программы Erasmus+.

Не выходя из стен университета, студенты могут вести мониторинг очагов возгорания и своевременно предупредить о высокой пожарной опасности определенных участков леса. Система спутникового позиционирования позволяет дистанционно контролировать достоверность сведений, поступающих от региональных диспетчерских служб.

Загир Рахматуллин, доцент кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Башкирского государственного аграрного университета: «Данную лабораторию создали на средства европейского гранта, в котором мы участвовали в прошлом году. За счет средств гранта были куплены мощные компьютеры, моноблоки, установили современное программное обеспечение».

В этой лаборатории у преподавателей есть возможность не только обучить, но и проверить знания будущих специалистов. При помощи виртуального шлема и панорамных снимков студент развивает глазомер, определяя диаметр, высоту и другие показатели деревьев.

Благодаря шлему студенты могут совершить виртуальные экскурсии по лесу и показать свои практические навыки в режиме реального времени. Учеными Аграрного университета в течение 30 лет велись исследования экологии Уфы. В результате были смоделированы изменения роста деревьев и растений. По этим показателям они могут дать рекомендации по уходу за определенными участками парков и скверов.

Эльзира Салимова, студентка 2 курса факультета агротехнологий и лесного хозяйства: «Снимок сделан в период с 1988 по 2017 годы. Наглядно видно, как повысился, как у нас деревья стали улучшаться, и в каких местах деревья стали приобретать плохой вид».

Исследовательские работы ведутся с международными вузами в Китае, Австрии, Греции и Финляндии. Задачи университета – использовать современные наработки и технологии в нашем лесном хозяйстве. Поэтому для ребят будут организованы летние школы за рубежом.