«КилСтройИнвест» обвиняют в хищении более 2 млрд рублей дольщиков «Миловского парка»

Установлен факт получения руководством ООО «КилСтройИнвест» денежных средств по договорам долевого участия на строительство ЖК «Миловский парк», который расположен в Уфимском районе. Свои финансы в долевое строительство указанного комплекса вложили свыше полутора тысяч граждан. Однако застройщик обязательства не выполнил.

Результатом стало причинение дольщикам ущерба общей суммой более 2 миллиардов рублей. Помимо этого, руководству компании инкриминируется факт неуплаты налогов на прибыль свыше 38 миллионов рублей. Такая сумма относится к особо крупным размерам.

Имущество обвиняемых арестовано, как и имущество их родственников и аффилированных с ними юридических лиц. Общая сумма арестованного имущества составила свыше 400 миллионов рублей. Сюда входят транспорт указанных лиц, жилая и коммерческая недвижимость, в том числе и загородный клуб «Бухта Кила», а также инженерные сети. Свою вину в совершении преступления обвиняемые не признали.