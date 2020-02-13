В Башкирии начальник ГИБДД попросил взятку в виде кресла

Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника ГИБДД по Благоварскому району. Инспектор попался на получении взятки. Данный факт был выявлен сотрудниками безопасности, сообщили в региональном Следкоме.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

В ноябре прошлого года сотрудник ДПС остановил грузовик КАМАЗ с цистерной с нефтепродуктом. В ходе осмотра была выявлена неисправность тормозной системы, и в связи этим ТС поместили на спецстоянку.

В последующем к начальнику отдела ГИБДД обратился представитель организации, которой принадлежал автомобиль, с просьбой разрешить выдачу машины без устранения неисправности. Подозреваемый согласился, однако взамен потребовал приобрести для него офисное кресло стоимостью более 11 тысяч рублей, на что представитель компании согласился, после чего полицейский разрешил выдать автомобиль с имеющейся неисправностью, а после получил обещанное кресло.

пресс-служба Следкома Башкирии

В настоящее время инспектор задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: Интернет.