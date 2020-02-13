В Башкирии начальник ГИБДД попросил взятку в виде кресла

Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника ГИБДД по Благоварскому району. Инспектор попался на получении взятки. Данный факт был выявлен сотрудниками безопасности, сообщили в региональном Следкоме.
горячие новости
В ноябре прошлого года сотрудник ДПС остановил грузовик КАМАЗ с цистерной с нефтепродуктом. В ходе осмотра была выявлена неисправность тормозной системы, и в связи этим ТС поместили на спецстоянку.
В настоящее время инспектор задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото: Интернет.