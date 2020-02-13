В Башкирии начальник ГИБДД попросил взятку в виде кресла

В последующем к начальнику отдела ГИБДД обратился представитель организации, которой принадлежал автомобиль, с просьбой разрешить выдачу машины без устранения неисправности. Подозреваемый согласился, однако взамен потребовал приобрести для него офисное кресло стоимостью более 11 тысяч рублей, на что представитель компании согласился, после чего полицейский разрешил выдать автомобиль с имеющейся неисправностью, а после получил обещанное кресло.

пресс-служба Следкома Башкирии