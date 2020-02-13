Мусульманам Башкирии выделят отдельные квоты для совершения хаджа

Урал Кильсенбаев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан: «Для нас очень важно, чтобы была именно отдельная квота в рамках Совета муфтиев России для ДУМ Республики Башкортостан, потому что мы сейчас вместе с ДУМ, в том числе и республика, несем полную ответственность от начала и до завершения».