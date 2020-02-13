Мусульманам Башкирии выделят отдельные квоты для совершения хаджа

В республике мусульманам выделят отдельные квоты для совершения хаджа. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов по итогам рабочего совещания, которое было посвящено вопросам организации хаджа. Добавим, что запланирован комплекс мероприятий разъяснительного характера, касающихся возможности совершить паломничество сыновьям и внукам за отцов и дедов.

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Особо Ильяс Умаханов подчеркнул важность того момента, чтобы старая история не повторилась и не появились новые обманутые паломники, которые отдали свои деньги мошенникам. Замруководителя администрации Главы региона Урал Кильсенбаев отметил, какие моменты особо важны.

Урал Кильсенбаев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан: «Для нас очень важно, чтобы была именно отдельная квота в рамках Совета муфтиев России для ДУМ Республики Башкортостан, потому что мы сейчас вместе с ДУМ, в том числе и республика, несем полную ответственность от начала и до завершения».