В Уфе неизвестные ограбили 95-летнюю бабушку

В столице Башкирии неизвестные проникли в квартиру 95-летней бабушки и ограбили ее. Злоумышленники представились сотрудниками газовой службы. В настоящее время полицейские разыскивают аферистов.

Оказавшись в квартире, один из злоумышленников попросил пенсионерку предъявить удостоверение «Ветерана труда», и в тот момент второй отправился, якобы, проверить газовый счетчик. После ухода мужчин у бабушки пропали деньги. Она обратилась в полицию.