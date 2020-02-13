В Уфе неизвестные ограбили 95-летнюю бабушку

В столице Башкирии неизвестные проникли в квартиру 95-летней бабушки и ограбили ее. Злоумышленники представились сотрудниками газовой службы. В настоящее время полицейские разыскивают аферистов.

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Оказавшись в квартире, один из злоумышленников попросил пенсионерку предъявить удостоверение «Ветерана труда», и в тот момент второй отправился, якобы, проверить газовый счетчик. После ухода мужчин у бабушки пропали деньги. Она обратилась в полицию.

По данному факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Интернет.