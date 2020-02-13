В выходные в Уфе пройдут мясные ярмарки

В субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля, в Уфе вновь будут проходить мясные ярмарки. Список ярмарочных площадок размещен В субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля, в Уфе вновь будут проходить мясные ярмарки. Список ярмарочных площадок размещен на сайте Администрации Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
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Свою продукцию горожанам представят республиканские сельскохозяйственные производители из разных уголков Башкирии. Покупатели смогут приобрести качественную продукцию по хорошей цене.
Сельхозярмарки будут проводиться с 10:00 до 16:00. Приглашаются все желающие. К участию в мясных ярмарках приглашаются республиканские сельхозпроизводители.
Фото: Администрация Уфы.