«Новое прочтение»: в Москве художники Башкирии представили экспозицию «7 девушек»

Башкирская история о семи девушках в центре Москвы. Выставка по мотивам народной легенды открылась в Полномочном представительстве республики. Свою версию и прочтение народного предания представили художники из Башкортостана.

Авторский взгляд на башкирскую легенду. 7 известных художников из Башкортостана предложили свое прочтение эпоса. В экспозицию выставки вошли 7 работ.

Ринат Миннебаев, художник: «Идея – хрупкая девушка, защищая себя эфемерным монисто, сохраняет свое достоинство и выживает в этом колючем условном мире».

Каждый художник на холсте изобразил одну из сестер народной легенды. В открытии выставки приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и Правительство Москвы. Картины посмотрели и представители башкирского землячества.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре: «Художники интересно продолжили тему. Есть сюжет, где девушки превратились в рыбу, кто-то магию числа 7, которая характерна для башкир – счастья и удачи. Кто-то с орнаментом башкирским. И в этих картинах – новое прочтение и взгляд».

Свою версию сказки, известной с детства, хочется продолжить. Певица Алсу готова выразить вдохновение от выставки и вокально, и визуально.

Алсу Абрамова, заслуженная артистка Российской Федерации: «Я немного художник, и меня вдохновили, и хочется прийти домой и что-то из этой серии дополнить эту тему. Или вокальное – однозначно творчество прекрасно. Рада, что есть такая выставка».

Автор и идейный вдохновитель проекта – супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова. Разрабатывая общую концепцию, стремилась показать разнообразие стилей и уникальность национального творчества.

Каринэ Хабирова, автор проекта «7 девушек»: «Хотелось бы, чтобы увидели люди, которые находятся далеко от дома. Многие не знали о существовании прекрасной легенды. Хочется, чтобы увидели, насладились, приехали в РБ познавать культуру и искусство».

Картины созданы специально для зала Полномочного представительства и станут постоянной экспозицией. «Семь девушек» будут приветствовать гостей и земляков на каждом мероприятии в стенах Полпредства, помогая формировать образ национального колорита Республики Башкортостан.