«Новое прочтение»: в Москве художники Башкирии представили экспозицию «7 девушек»

Башкирская история о семи девушках в центре Москвы. Выставка по мотивам народной легенды открылась в Полномочном представительстве республики. Свою версию и прочтение народного предания представили художники из Башкортостана.
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Авторский взгляд на башкирскую легенду. 7 известных художников из Башкортостана предложили свое прочтение эпоса. В экспозицию выставки вошли 7 работ.
Каждый художник на холсте изобразил одну из сестер народной легенды. В открытии выставки приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и Правительство Москвы. Картины посмотрели и представители башкирского землячества.
Свою версию сказки, известной с детства, хочется продолжить. Певица Алсу готова выразить вдохновение от выставки и вокально, и визуально.
Автор и идейный вдохновитель проекта – супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова. Разрабатывая общую концепцию, стремилась показать разнообразие стилей и уникальность национального творчества.
Картины созданы специально для зала Полномочного представительства и станут постоянной экспозицией. «Семь девушек» будут приветствовать гостей и земляков на каждом мероприятии в стенах Полпредства, помогая формировать образ национального колорита Республики Башкортостан.
Автор: Айгуль Резяпова, Гульнара Абдурахманова