В Башкирии проводится интернет-конкурс, посвященный творчеству поэта Равиля Бикбаева

Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы

Поучастовать в творческом баттле могут школьники с 1-го по 11-й классы. Конкурс проводится в рамках Указа Главы Республики Башкортостан «Об увековечении памяти народного поэта Башкортостана Равиля Тухватовича Бикбаева».

При этом работы принимаются и из Оренбургской области – малой родины писателя. Видеоматериалы можно отправлять до 10 апреля.