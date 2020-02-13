В Башкирии проводится интернет-конкурс, посвященный творчеству поэта Равиля Бикбаева

Национальный литературный музей республики проводит интернет-конкурс видеороликов. Он посвящен творчеству народного поэта Башкортостана, заслуженного деятеля науки Равиля Бикбаева.
горячие новости
Поучастовать в творческом баттле могут школьники с 1-го по 11-й классы. Конкурс проводится в рамках Указа Главы Республики Башкортостан «Об увековечении памяти народного поэта Башкортостана Равиля Тухватовича Бикбаева».
При этом работы принимаются и из Оренбургской области – малой родины писателя. Видеоматериалы можно отправлять до 10 апреля.
Автор: Динара Таймасханова