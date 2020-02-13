В Уфе в «Арт-КВАДРАТ» пройдет День влюбленных

Завтра, 14 февраля, будет праздноваться День святого Валентина. Творческое пространство «Арт-КВАДРАТ» приготовило для уфимцев развлекательную программу. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы.

Для пар предусмотрены юмористические портреты. Кроме того, гости смогут получить подарки и сюрпризы.

Праздничная программа:

Священник, который с удовольствием свяжет влюбленных узами брака. Можно с 14 по 16 февраля с 13.00 до 19.00 часов.

Фокусник-иллюзионист Артем Холидэй будет удивлять магией (и не только) во всех заведениях 14 и 15 февраля с 18.00-19.00 часов.

Романтическая постановка «Тру Лав» от театра De Bufo – 14 февраля в 20.00 часов.

Спектакль «Те самые три слова» театра «Республика Х» – 15 февраля в 20:00 часов.

Латинские танцы 16 февраля с 18.00 до 22.00 часов.