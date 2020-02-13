В Уфе пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

В понедельник, 17 февраля, в Уфе состоится специализированная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Посетить мероприятие приглашают всех желающих. Об этом сообщает ЦЗН Уфы.
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Соискателям будет предложено множество различных вакансий. Посетителям ярмарки представят весь спектр госуслуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.
Ярмарка вакансий пройдет по адресу: улица Ульяновых, 26. Время проведения: с 10:00 до 12:00. Все услуги оказываются бесплатно.
Фото: Интернет.