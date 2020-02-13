В БГХМ им. Нестерова прошла презентация книги-альбома Марса Ахмадуллина «Искусство национальной книги»

В Башкирском государственном художественном музее имени М.В.Нестерова прошла презентация книги-альбома Марса Ахмадуллина «Искусство национальной книги» («Милли китап сэнгэте»), выпущенного издательством «Китап» имени Зайнаб Биишевой. Автор представил образцы типографской продукции, набранной арабским, латинским и кириллическим шрифтами.

Ещё на первой Республиканской выставке профессиональных дизайнеров MATUR DESIGN («Красивый дизайн») в 2013 году Марс Ахмадуллин, председатель Союза дизайнеров Башкортостана, поразил зрителей «шрифтоведческой» экспозицией. Тогда наряду с уникальными плакатами рубежа XIX-XX веков, созданными арабской вязью, он представил ретроспективу довоенной печатной продукции: листовки, афиши, книги Даута Юлтыя, Тухвата Янаби, обложки журналов «Керпе», «Трактор», «Октябрь»… И всё же специалисту по арабской, латинской типографике, исследователю почти векового пути развития печатного дела в регионе приходилось нередко слышать от коллег-искусствоведов и не только скептические высказывания, девальвирующие историю национального книгопечатания.

История становления национального башкирского книгоиздания помогает проследить удивительную эволюцию восточной каллиграфии, латиницы и кириллицы в молодой советской республике в эпоху великого строительства «новой жизни». Поразительно, но в эпоху коллективизации, «типографских дел мастера» были по-новаторски смелы и прогрессивны: не без влияния русского авангарда 20-х. И был ещё жив дух конструктивизма

Рождение «Искусства национальной книги» стало не только значимым событием дизайнеров, полиграфистов, искусствоведов, но и объединило историков, филологов. Это не только увлекательное путешествие для архивистов, но и всех, кому небезынтересна история вопроса, и послужит методологическим подспорьем для новых научных изысканий.