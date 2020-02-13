Супружеская пара из Башкирии отметила 75-летие совместной жизни

Коронная свадьба. Талха и Тагзима Ибатуллины из Учалинского района отметили 75-летие совместной жизни. Сейчас им по 93 года, а когда женились, было по 18.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Свадьбу сыграли в год Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Талха Шакирьянович работал на Учалинском горно-обогатительном комбинате, его трудовой стаж перевалил за 50 лет. А Тагзима Хайретдиновна во время войны освоила неженскую профессию трактористки. На пенсию ушла, работая в детском саду. 75 для Ибатуллиных – не просто красивая дата на поздравительном письме, а счастливые годы, проведенные вместе.

Сколько тягот и страданий они перенести, но никогда не ныли, не хаяли. Всегда довольствовали тем, что есть.

Марат Ибатуллин, сын

Автор: Динара Таймасханова