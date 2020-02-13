В Уфе мужчина пытался прорваться в суд с пистолетом

Сегодня, 13 февраля, в Уфе произошел инцидент. Мужчина пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Башкирии.

Что побудило мужчину взять с собой оружие - остается неизвестным. Причины такого поступка предстоит выяснить следователям.

Похожий случай произошел неделю назад. У мужчины, пытавшегося пройти в здание Орджоникидзевского района, обнаружили четыре патрона и барабан для патронов от "травмата".

Нарушителей передали сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего уточняются.