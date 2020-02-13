Администрация Уфы подверглась атаке хакеров

Необычный случай произошёл сегодня, 13 февраля. Сайт Администрации Уфы подвергся хакерской атаке. В некоторых публикациях злоумышленники вставили посторонние рекламные ссылки.

На сайте мэрии Уфы появилась странная ссылка на сайт, на котором можно заказать девушку легкого поведения. Кроме того, в некоторых материалах хакеры дописали отрывок, в котором рекламируется ресурс по предоставлению эскорт-услуг.

Сотрудники пресс-службы незамедлительно удалили постороннюю запись. Ресурс городских властей был взломан. В настоящее время в данной ситуации разбираются специалисты.