В Башкирии создадут рабочую группу по разработке Куштау

Сегодня Радий Хабиров встретился с представителями научного сообщества и обсудил актуальные вопросы, связанные с промышленной разработкой шихана. Напомним, что решение об использовании сырья для нужд содового производства было принято в декабре 2018 года на совещании в Правительстве России. В Доме республики участники встречи высказали предложения по максимальному сохранению флоры и фауны шихана, а также указали на необходимость дальнейшей глубокой модернизации производства соды.