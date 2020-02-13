В Башкирии создадут рабочую группу по разработке Куштау

Сегодня Радий Хабиров встретился с представителями научного сообщества и обсудил актуальные вопросы, связанные с промышленной разработкой шихана. Напомним, что решение об использовании сырья для нужд содового производства было принято в декабре 2018 года на совещании в Правительстве России. В Доме республики участники встречи высказали предложения по максимальному сохранению флоры и фауны шихана, а также указали на необходимость дальнейшей глубокой модернизации производства соды.

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По словам руководителя региона, участники рабочей группы должны будут тщательно изучить проект разработки шихана и подготовить рекомендации по наиболее рациональному проведению геологоразведочных и других работ. «Куштау будет разрабатываться. Нам никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей», – подчеркнул Радий Хабиров.

Создать рабочую группу по этому вопросу. Каждому из вас я отправлю письмо с предложением войти в ее состав. Давайте то время, которое осталось до начала работ, мы посвятим обсуждению того, как демпфировать ситуацию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Автор: Гузель Ахметьярова