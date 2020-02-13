«Нарушает все нормы и права!»: жители Уфы пытаются добиться отмены строительства высотки

Уфимцы пытаются добиться отмены строительства высотки в центре города. 18-этажное здание возводят рядом с общежитием. Жильцов возмущает, что постройка перекроет свет в квартиры, да и дом, по их словам, находится слишком близко, нарушая нормы.
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Страдать от вида стройки вынужденным соседям придется недолго. Скоро их взгляд будет упираться в 18-этажное здание. Вот только жильцы не слишком рады лицезреть пример минимализма в архитектуре.
Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. А их границы, считают жильцы, уже нарушили. Новостройка подразумевает слишком близкое соседство. Высотка будет находиться, говорят люди, практически напротив. Хотя изначально по проекту там предполагалось возведение фитнес-центра в 4 этажа. Жильцы выступали и против его строительства тоже. Но недавно узнали, что их проблемы выросли.
«Здесь даже солнце не видно». Жильцы общежития боятся, как бы эта песня не стала саундтреком их будущего. Солнечный свет не прихоть, а право. Существует такое понятие, как норма инсоляции – гигиеническое требование.
Это лишь одно из многих условий, которые должен учитывать застройщик. А соответствует ли проектное решение нормам, устанавливает уже госэкспертиза. Все документы, говорят специалисты, в порядке, проверки пройдены.
Изначально проектом планировки было предусмотрено лишь строительство 6 домов и здания фитнес-центра. По этому поводу были проведены публичные слушания. Затем администрация города начинает неоднократно вносить изменения уже в проект межевания. И вместо 6 домов появляется 7. К зданию фитнес-центра добавляется ещё одна высотка.
С представителями застройщика жильцы общежития встречаются регулярно, но уже в зале заседаний. Они обратились в суд, желая добиться отмены разрешения на строительство высотки. А пока пускай и с видом на стройку, говорят жители общежития, но они наслаждаются открытым видом из своего окна.
Автор: Анастасия Ильчибаева