«Нарушает все нормы и права!»: жители Уфы пытаются добиться отмены строительства высотки

Уфимцы пытаются добиться отмены строительства высотки в центре города. 18-этажное здание возводят рядом с общежитием. Жильцов возмущает, что постройка перекроет свет в квартиры, да и дом, по их словам, находится слишком близко, нарушая нормы.

Страдать от вида стройки вынужденным соседям придется недолго. Скоро их взгляд будет упираться в 18-этажное здание. Вот только жильцы не слишком рады лицезреть пример минимализма в архитектуре.

Очень близко. Даже не знаю, как близко. Если бы это было чуть-чуть в отдалении, где стоят дома свои. Ставьте там, а здесь недопустимо, это ненормально. Это, по-моему, нарушает все нормы и права человека. Наталья Семёнова, жительница дома по ул. Красина, 19

Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. А их границы, считают жильцы, уже нарушили. Новостройка подразумевает слишком близкое соседство. Высотка будет находиться, говорят люди, практически напротив. Хотя изначально по проекту там предполагалось возведение фитнес-центра в 4 этажа. Жильцы выступали и против его строительства тоже. Но недавно узнали, что их проблемы выросли.

«Здесь даже солнце не видно». Жильцы общежития боятся, как бы эта песня не стала саундтреком их будущего. Солнечный свет не прихоть, а право. Существует такое понятие, как норма инсоляции – гигиеническое требование.

Это продолжительность облучения прямыми солнечными лучами. Для нашей центральной зоны СанПиН регламентирует продолжительность непрерывной инсоляции не менее двух часов. Она может быть прерывистой, но один из отрезков не должен быть менее одного часа. А общая продолжительность должна быть не менее двух с половиной часов. Если это общежитие, не менее 60 процентов помещений должны инсолироваться именно в соответствии с СанПиНом. Николай Сулоев, директор Ассоциации судебных экспертов и оценщиков Республики Башкортостан

Это лишь одно из многих условий, которые должен учитывать застройщик. А соответствует ли проектное решение нормам, устанавливает уже госэкспертиза. Все документы, говорят специалисты, в порядке, проверки пройдены.

Как видно по паспорту объекта, дом находится не напротив общежития, он немножко в сторону, солнечный свет закрываться не будет. На сегодняшний день близко к зданию только забор. Он взят с запасом. Все нормы мы прошли, экспертизы у нас есть. Артём Жарков, генеральный директор подрядной организации

Изначально проектом планировки было предусмотрено лишь строительство 6 домов и здания фитнес-центра. По этому поводу были проведены публичные слушания. Затем администрация города начинает неоднократно вносить изменения уже в проект межевания. И вместо 6 домов появляется 7. К зданию фитнес-центра добавляется ещё одна высотка.

Более того, проектируемое здание детского сада запланировано на территории объекта культурного наследия, снос которого запрещён. В этой связи прокуратурой города в адрес администрации вынесено постановление, которое рассмотрено и удовлетворено. Органом местного самоуправления в адрес застройщика направлено требование о необходимости разработки новой проектной документации. Кроме того, прокуратурой города Уфы проводится проверка по факту выдачи разрешения на строительство 18-этажного жилого дома со встроенным фитнес-центром. Игорь Полежаев, старший помощник прокурора г. Уфы

С представителями застройщика жильцы общежития встречаются регулярно, но уже в зале заседаний. Они обратились в суд, желая добиться отмены разрешения на строительство высотки. А пока пускай и с видом на стройку, говорят жители общежития, но они наслаждаются открытым видом из своего окна.