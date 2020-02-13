«Салават Юлаев» уступил дома московскому «Спартаку»

ХК «Салават Юлаев» уступил с крупным счетом московскому «Спартаку» на своем льду. Уже в первом периоде гости заработали гандикап, забросив три шайбы. После этого Метсола уступил место в воротах Андрею Карееву.
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На последней минуте стартового периода хозяева смогли размочить счет. Отличился Александр Бурмистров. В заключительном игровом отрезке спартаковцы еще дважды заставили капитулировать юлаевцев. Голевую точку в игре поставил Никита Сошников. 5:2 – победа «Спартака».
Следующий матч уфимцы проведут дома в субботу. На своем льду примут питерских «армейцев». Начало прямой трансляции на телеканале БСТ в 16:15.
Автор: Роза Хабибуллина