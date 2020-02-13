В Уфе новый центр шорт-трека примет первые соревнования

Новый центр шорт-трека в Уфе готовится принять первые соревнования в своей истории. Напомним, спортивный объект был сдан в декабре прошлого года. А уже в эти выходные в нем пройдет финальный этап Кубка России по шорт-треку.
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Сейчас в центре ведется последняя подготовительная работа. Заливается лед, выставляются велотренажеры, устанавливается судейское оборудование. В будущем в спортивном сооружении планируется проведение соревнований не только всероссийского, но и европейского и мирового масштаба.
В финальном этапе Кубка России по шорт-треку примут участие 84 спортсмена: 42 девушки и 42 мужчины. Из них шестеро – представители нашей республики: Анастасия Мигунова, Варвара Андреева, Нил Кабиров, Ильнур Камалов, Аскар Абдрахимов и Глеб Лыжин.