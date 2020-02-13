В Уфе новый центр шорт-трека примет первые соревнования

Новый центр шорт-трека в Уфе готовится принять первые соревнования в своей истории. Напомним, спортивный объект был сдан в декабре прошлого года. А уже в эти выходные в нем пройдет финальный этап Кубка России по шорт-треку.

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Сейчас в центре ведется последняя подготовительная работа. Заливается лед, выставляются велотренажеры, устанавливается судейское оборудование. В будущем в спортивном сооружении планируется проведение соревнований не только всероссийского, но и европейского и мирового масштаба.

Андрей Гладышев, президент Федерации конькобежного спорта Республики Башкортостан: «Для нас ожидание одно, чтобы спортсмены показали хорошие результаты. Очень ждем оценку нашей арены. Она может быть очень хорошей, может быть менее хорошей. Спортсмены – главный показатель качества нашей арены».

В финальном этапе Кубка России по шорт-треку примут участие 84 спортсмена: 42 девушки и 42 мужчины. Из них шестеро – представители нашей республики: Анастасия Мигунова, Варвара Андреева, Нил Кабиров, Ильнур Камалов, Аскар Абдрахимов и Глеб Лыжин.

Евгений Мельчаков, директор СШОР №1 по шорт-треку г. Уфы: «Основная задача – проверить арену на предмет готовности к более крупным соревнованиям. У наших спортсменов будет задача показать все, на что способны, потому что они пока еще молоды. Семен Елистратов пока под вопросом, потому что у него идет подготовка к чемпионату мира».