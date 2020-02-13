В Уфе новый центр шорт-трека примет первые соревнования

Евгений Мельчаков, директор СШОР №1 по шорт-треку г. Уфы: «Основная задача – проверить арену на предмет готовности к более крупным соревнованиям. У наших спортсменов будет задача показать все, на что способны, потому что они пока еще молоды. Семен Елистратов пока под вопросом, потому что у него идет подготовка к чемпионату мира».