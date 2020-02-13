Жители Башкирии позвали шамана наколдовать им парковку

В Башкирии жители города Агидель обратились за помощью к шаманам. Дело в том, что во дворе одного из домой по улице Молодежной совсем нет мест для парковки. Горожане уверены, что шаман сможет им помочь.

Накануне во дворе дома № 10 по улице Молодежной собрались местные инициативные жители. Многие принесли сюда плакаты, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме: во дворе совсем нет парковок. Горожанам приходится парковаться на газоне, но из-за нового закона они опасаются, что автолюбителям придется платить штрафы за эту вынужденную стоянку.

В своем видеообращении они поясняют, что среди жителей дома очень много автолюбителей. Молодежная, 10 - девятиэтажка с тремя подъездами, но ставить железных коней негде. Рядом садик, во дворе внутриквартальная дорога, а позади дома - инженерные сети. Стоит отметить, что горожане принимают активное участие в программе поддержки местных инициатив, однако одного желания для победы порой не хватает.