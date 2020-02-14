США ввели санкции против Башкирии

Правительство США ввело санкции против КумАПП. Предприятие оказалось в Федеральном реестре. Распоряжение было опубликовано вчера, 13 февраля.

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Причиной санкций послужило нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.Об этом сообщает ТАСС.

В новый санкционный список госдепа США, действующий с 3 февраля, попали и другие организации РФ. Ограничения введены в отношении военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения»и «Конструкторского бюро приборостроения».

Для справки:

ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) — российское авиастроительное предприятие, расположенное в городе Кумертау.