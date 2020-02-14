В Уфе родители школьников могут принять участие в репетиции ЕГЭ

Репетиция ЕГЭ. В Уфе родители смогут вновь сесть за парты и сдать Единый государственный экзамен вместе с детьми. Образовательная акция пройдет 18 февраля.

Тестирование по истории в формате деловой игры проведут в стенах республиканской гимназии-интерната им. К.А. Давлеткильдеева. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

Мамы и папы пройдут всю процедуру экзаменации. Принять участие в акции смогут родители, выпускники и представители органов исполнительной власти. Для сдачи экзамена с собой нужно взять паспорт, черную гелевую ручку и бейдж.