В Башкирии ведутся поиски мужчины с видимой особой приметой

Александр какое-то время жил в Москве. Однако 9 февраля пропавший должен был отправиться на поезде в Башкирию. Как сообщают близкие мужчины, именно в тот день с ним потерялась связь — Александр не успел на поезд, а потом перестал отвечать на звонки.