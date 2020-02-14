В Башкирии ведутся поиски мужчины с видимой особой приметой

ПСО «Отклик» оповестил о начале поисков 34-летнего Александра Емелева. Сам мужчина является житель Стерлитамака. Однако пропал совсем в другом городе.
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Александр какое-то время жил в Москве. Однако 9 февраля пропавший должен был отправиться на поезде в Башкирию. Как сообщают близкие мужчины, именно в тот день с ним потерялась связь — Александр не успел на поезд, а потом перестал отвечать на звонки.
Рост Александра примерно 170 см, телосложение среднее. Волосы мужчины светлые, короткие, а глаза голубые. У Александра видимая особая примета — усохшая правая рука.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просим позвонить по номерам: 8 987 106 06 01 или 02.