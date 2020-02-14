В Уфе в аварии с участием маршрутки пострадали пассажиры

Накануне, 13 февраля, на дорогах башкирской столицы произошла авария. Пассажирский автобус и легковушка столкнулись вечером. Как сообщают сотрудники ГИБДД, в аварии пострадали люди.

ДТП произошло на проспекте Октября. 59-летний водитель маршрутки № 244 не уступил дорогу «семёрке». При повороте налево автобус врезался в легковой автомобиль. В это время в автобусе находилось 10 пассажиров.

Медицинская помощь понадобилась двум пассажиркам. 65-летняя пенсионерка и 18-летняя девушка обратились к врачам. Точные обстоятельства случившегося будут выясняться сотрудниками правоохранительных служб.