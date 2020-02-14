В Уфе наградили лучших «цифровых» волонтеров

В Уфе наградили лучших «цифровых» волонтеров республики. Напомним, 14 октября прошлого года в регионах России было отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов. Башкортостан стал лидером по числу цифровых волонтеров.

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Четыре тысячи добровольцев помогали в настройке цифрового оборудования. Это – студенты, учащиеся и пенсионеры. На торжество пригласили тех, кто на протяжении долгого времени помогал десяткам граждан, проявляя при этом неравнодушное отношение к своей работе и проблемам других людей. Всего же волонтеры помогли 35 тысячам жителей республики.

Наталья Колупаева, руководитель группы по связям с общественностью и СМИ филиала РТС в Республике Башкортостан: «Из каждого района, из каждого города республики приехали лучшие волонтеры. Те, кто большее количество подключил. Кто-то предотвратил пожар, когда пришел подключать цифровое телевидение. Это отличившиеся на самом деле люди, которые благодаря своей доброте сделали такое хорошее дело».

Автор: Айгуль Резяпова