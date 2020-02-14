В Уфе наградили лучших «цифровых» волонтеров республики. Напомним, 14 октября прошлого года в регионах России было отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов. Башкортостан стал лидером по числу цифровых волонтеров.

Четыре тысячи добровольцев помогали в настройке цифрового оборудования. Это – студенты, учащиеся и пенсионеры. На торжество пригласили тех, кто на протяжении долгого времени помогал десяткам граждан, проявляя при этом неравнодушное отношение к своей работе и проблемам других людей. Всего же волонтеры помогли 35 тысячам жителей республики.