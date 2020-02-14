Уфимцам предлагают оценить уровень комфорта родного города

Жителям Уфы предлагают Жителям Уфы предлагают оценить уровень комфорта в городе. Для этого был создан специальный онлайн-опрос, который поможет определить будущее развитие столицы. Все ответы будут учитывать при разработке генплана Уфы до 2040 года. . Для этого был создан специальный онлайн-опрос, который поможет определить будущее развитие столицы. Все ответы будут учитывать при разработке генплана Уфы до 2040 года.
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Опрос запустил Институт генплана Москвы и главный архитектор Уфы Олег Байдин. В анкете всего лишь 12 вопросов. Первая часть посвящена информации об анкетируемом человеке (пол, возраст, район проживания). Вторая непосредственно связана с вопросами о городе — в основном о том, чего не хватает столице для комфортного проживания.
Как сообщалось ранее, уфимцев ждут большие изменения в проектировке города. Большая часть этих изменений связана с транспортной системой. Также большое внимание уделят сохранению исторического наследия города.
Фото: Интернет.