Уфимцам предлагают оценить уровень комфорта родного города

Жителям Уфы предлагают Жителям Уфы предлагают оценить уровень комфорта в городе. Для этого был создан специальный онлайн-опрос, который поможет определить будущее развитие столицы. Все ответы будут учитывать при разработке генплана Уфы до 2040 года. . Для этого был создан специальный онлайн-опрос, который поможет определить будущее развитие столицы. Все ответы будут учитывать при разработке генплана Уфы до 2040 года.