Мэрия Уфы пообещала основательно взяться за проблему гололёда

Погода в Башкирии последние несколько недель очень непостоянна. За тёплой, почти плюсовой температурой в республику пришли минусовые холода, а потом тепло снова вернулось. Такие скачки температуры провоцируют возникновение льда на дорогах.

На проблему гололёда жалуются всё больше жителей Уфы. Они считают, что песок, которым, как правило, посыпают лед, совсем не помогает спасти ситуацию. Самой большой проблемой уфимцам кажется присутствие гололёда у светофоров.

В мэрии Уфы пообещали усилить работу с гололёдными явлениями. Особенно большое внимание будет уделено участкам возле светофоров, подходам к проезжим частям, лестничным пролётам, остановочным пунктам. Также в администрации города отметили, что при обнаружении опасного участка любой житель города может позвонить в управляющую компанию или по номеру 112, чтобы обезопасить себя и окружающих.