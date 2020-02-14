Николай Цулыгин о поражении «Салавата Юлаева»: «Могут только извиниться»

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»: «"Спартак" играл здорово, а за нашу игру могу только извиниться перед болельщиками. Больше сказать нечего. Не было Умарка у нас, не было никого. Есть команда. Команда сыграла сегодня очень плохо».