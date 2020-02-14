Николай Цулыгин о поражении «Салавата Юлаева»: «Могут только извиниться»

«Салават Юлаев» на своем льду крупно уступил московскому «Спартаку». Подопечные Николая Цулыгина провалили стартовый отрезок матча. Уже в первом периоде гости забросили три шайбы в ворота Юхи Метсолы, которого после этого сменил Андрей Кареев.

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Александр Бурмистров счет в конце отрезка "размочил". В третьем периоде москвичи реализовали еще два момента. Юлаевцы смогли отквитать одну шайбу усилиями Никиты Сошникова. 5:2– победа «Спартака».

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»: «"Спартак" играл здорово, а за нашу игру могу только извиниться перед болельщиками. Больше сказать нечего. Не было Умарка у нас, не было никого. Есть команда. Команда сыграла сегодня очень плохо».

Владимир Жарков, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Хорошо обученная команда приехала, очень быстрая шустрая. Играет в правильный хоккей. Наверное, думали, что они будут во что-то другое играть. Я думаю, они с такой игрой уже готовятся к плей-офф».

Следующую игру «Салават» проведет дома против СКА в субботу, 16 февраля. Начало трансляции на телеканале БСТ в 16:15.