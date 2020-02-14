В Башкирии в сгоревшем доме найдено тело женщины

13 февраля в селе Иткинеево сообщили о серьёзном пожаре. Произошло возгорание части кирпичного дома по улице Молодёжной. На место происшествия срочно выехал отряд спасения.

В тушении пожара приняли участие профессиональный отряд спасения и добровольная пожарная команда. Ликвидировать огонь в доме удалось быстро и оперативно. В ходе осмотра сгоревшей территории было обнаружено бездыханное тело женщины.

Известно, что погибшей было 69 лет. В момент обнаружения тела женщине уже ничем нельзя было помочь. Причины пожара предстоит выяснить следственной группы и дознавателю МЧС России.