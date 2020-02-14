В Башкирии задержали третьего мужчину за секс с той же самой 13-летней школьницей

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Корреспондент «КП-Уфа» сообщил, что 19-летний парень дал признательные показания. Молодой человек сообщил, что спал с 13-летней девочкой в октябре 2019 года на съёмной квартире. Секс между молодыми людьми, как и в прошлые два случая, был по обоюдному согласию.
Известно, что у 13-летней школьницы нет родных родителей. Девочка живёт с женщиной-опекуном. К слову, ответственная за ребёнка не писала заявление ни на одного из мужчин.