В Башкирии молодой парень переломал ребра соседу

Жестокий инцидент произошёл в городе Белебей. Местная жительница одного из общежитий города вызвала полицию, так как заметила шумную драку. Оказалось, в побоище участвовали 18-летний парень и 49-летний мужчина.

Два участника драки были соседями по общежитию. Как выяснило следствие, мужчина выходил на улицу, когда в тамбуре общежития стоял парень, которого он случайно задел. Молодому человеку это не понравилось, начался спор, который перерос в серьёзную драку.

49-летний мужчина получил серьёзные травмы — его забрали в больницу, где поставили диагноз перелом рёбер. 18-летний парень ранее уже был судим за кражу и грабеж. Сейчас на 18-летнего «бойца» заведено ещё одно дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда.