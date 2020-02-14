В Башкирии мужчина бегал голым в городском суде

Курьезный случай произошел накануне в Башкирии в Стерлитамаке. Мужчина разделся догола в здании городского суда. Так он выразил свое несогласие с ходом одного из судебных процессов.

В Стерлитамакском городском суде мужчина устроил "голый" одиночный пикет. На глазах у судебных приставов, которые охраняют безопасность в судах, мужчина снял с себя все вещи и начал ходить по коридорам. Под занавес своего необычного перфоманса он встал около кабинета заместителя председателя городского суда.

Местные судебные приставы сняли мужчину на видео. За кадром видно, как сотрудники ведомства пытаются образумить стерлитамакского эксгибициониста. Один из приставов говорит: "Ты понимаешь, где ты находишься? Ты в суде". Но мужчина непреклонен, он продолжает стоять в коридоре голый, прикрыв бумагой причинное место.