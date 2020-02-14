В Уфе действуют камеры с функцией распознавания лиц

Радий Хабиров стал гостем в Центре информационно-коммуникационных технологий, где воочию увидел работу системы наблюдения в Уфе. Сам Центр был построен ещё в 2012 году. Глава республики оценил работу видеонаблюдения, которое появилось благодаря поручению Радия Хабирова.

Камеры наблюдения были установлены в Инорсе и по улице Ленина. Комплекс состоит из 951 камеры, которые отличаются высоким качеством изображения. Аппарат видеонаблюдения даёт максимальный охват территории, способен распознать лица, в них есть функции детектора дыма и огня, скопления людей, заезда на газоны и даже оставленных предметов.

С помощью камер можно следить не только за правонарушениями, но и за работой по уборке территории, за очисткой снега, за вывозом мусора. Планируется установка таких же камер в районе Сипайлово, в парке «Ватан», а также к этой же системе подключат камеры, которые устанавливаются в дворах в рамках программы «Башкирские дворики». По мнению руководителей центра, камеры поспособствовали снижению преступности в микрорайоне Инорс в январе на 20%.