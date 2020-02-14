В Башкирии рассказали о состоянии девушки, которую жестоко избил грабитель микрозаймов

Вопиющий инцидент произошёл 6 февраля в Нефтекамске. Напомним, неизвестный в маске ворвался в офис микрозаймов на улице Социалистической, Вопиющий инцидент произошёл 6 февраля в Нефтекамске. Напомним, неизвестный в маске ворвался в офис микрозаймов на улице Социалистической, зверски избил сотрудницу и украл деньги из сейфа , Стало известно о состоянии пострадавшей. , Стало известно о состоянии пострадавшей.

На записи, которую зафиксировала камера слежения, видно, как неизвестный в маске спокойно заходит в офис микрозаймов, но тут же налетает на работающую там сотрудницу. Злоумышленник избивает несчастную ногами, забирает из сейфа 44 тысячи рублей и скрывается. Грабителя удалось На записи, которую зафиксировала камера слежения, видно, как неизвестный в маске спокойно заходит в офис микрозаймов, но тут же налетает на работающую там сотрудницу. Злоумышленник избивает несчастную ногами, забирает из сейфа 44 тысячи рублей и скрывается. Грабителя удалось быстро найти — им оказался 31-летний ранее судимый житель города Агидель. — им оказался 31-летний ранее судимый житель города Агидель.