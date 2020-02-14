Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков

Спутником с космоса были зарегистрированы удивительные снимки. На них красуются образования облаков, которые невозможно увидеть с Земли. Как известно, такой обзор становится доступным только с расстояния более чем 300 км.
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Как оказалось, такие облака носят название актиноморфных. Ученые описывают их так: совокупность мелких облаков, организующихся в четкую радиальную структуру. Он могут менять форму, но при этом структура не меняется. Именно такой вид облаков приносит моросящие дожди.
Актиноморфные облака впервые в истории были замечены в 1962 году. По сей день они очень мало изучены, подробной информации нет в общем доступе. Также не известна система их появления. Сложность в изучении данного явления состоит в том, что актиноморфные облака можно изучать и наблюдать только с космоса.