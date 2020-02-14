Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков

Спутником с космоса были зарегистрированы удивительные снимки. На них красуются образования облаков, которые невозможно увидеть с Земли. Как известно, такой обзор становится доступным только с расстояния более чем 300 км.

Как оказалось, такие облака носят название актиноморфных. Ученые описывают их так: совокупность мелких облаков, организующихся в четкую радиальную структуру. Он могут менять форму, но при этом структура не меняется. Именно такой вид облаков приносит моросящие дожди.