В Башкирии нетрезвый стоматолог напал на полицейского и пожилого мужчину

Жители города Кумертау поделились в социальных сетях вопиющим событием. Стоматолог из местной клиники напал на полицейского и пожилого мужчину прямо на улице. Видео с места происшествия загрузил очевидец драки.

На записи хорошо видно, как мужчина без верхней одежды о чём-то горячо спорит с сотрудником правоохранительных органов. Предполагаемый стоматолог очевидно пьян, в какой-то момент начинает агрессивно толкаться и размахивать руками. Рядом с полицейским стоит пожилой мужчина, которого пьяный стоматолог тоже «одаривает» подзатыльниками.

Видео кончается дракой: полицейский заваливает агрессивного стоматолога на землю. Выяснилось, что в правоохранительные органы поступил звонок о конфликте с рукоприкладством, разнять который и приехал полицейский. Однако сотрудник полиции встретил агрессивное сопротивление, что повлекло за собой более детальное рассмотрение происшествия.