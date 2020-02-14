«Можно нарваться на живой пол»: в Башкирии торговый центр подвергает посетителей опасности

В социальных сетях появилось видео из известного торгового центра в Стерлитамаке. Пол в помещении выглядит опасным. Местные жители сообщают, что всё здание торгового центра находится в плачевном состоянии.

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На записи хорошо видно, что плитка на полу вздулась и будто пузырится. Люди осторожно проходят по опасной поверхности, стараясь не наступать сильно. Комментаторы отмечают, что такая ситуация в этом торговом центре частая.

Некоторые пользователи сети предполагают, что пол «ведёт себя странно», потому что ошибка была допущена ещё при строительстве. Многие вспомнили чрезвычайный случай, когда в помещении магазина с потолка начали падать плиты. Большое количество комментаторов высказались, что давно не ходят именно в этот торговый центр, так как боятся, что здание в какой-то момент совсем рухнет.

Скоро совсем развалится это «Фабри», наверное. Такой ужас.

комментатор

В торговом центре нужно быть внимательным, а то можно нарваться на «живой пол», как это произошло вчера в нашем городе.

автор видео

Фото и видео: Соцсети.