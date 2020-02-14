В Башкирии разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании дочери

В Башкирии сотрудники полиции объявили в розыск 37-летнего мужчину из Абзелиловского района. Он подозревается в растлении своей родной дочери. Ориентировка с фото и приметами мужчины появилась во всех группах района в социальных сетях.

Все произошло сегодня, 14 февраля, рано утром в селе Ишкулово. Мужчина напал на свою родную дочь и начал ее домогаться. Известно, что после содеянного он сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Отмечается, что подозреваемый передвигается на отечественной легковушке ВАЗ-21120, цвет – серебристый металлик.

В каком сейчас состоянии девочка, не сообщается.