В Уфе карантин в школах продлён ещё на неделю

Власти города сообщили, что школы Уфы остаются на карантине ещё неделю. Дистанционное обучение школьники продолжат вплоть до 24 февраля. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила заместитель главы администрации города Алина Сулейманова.

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Мэрия Уфы напоминает, что карантин не является каникулами. Ученики должны проходить учебную программу дистанционно. При такой системе школьники не отстану от общей программы, а учителя не потеряют рабочие дни.

Школы Уфы и Нефтекамска ушли на карантин с 10 февраля. 24 февраля — выходной день, поэтому школьники Уфы пробудут на дистанционном обучении ещё восемь дней. Также на карантин ушли и некоторые детские дошкольные учреждения столицы.

Фото: Интернет.