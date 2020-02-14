В Уфе карантин в школах продлён ещё на неделю

Власти города сообщили, что школы Уфы остаются на карантине ещё неделю. Дистанционное обучение школьники продолжат вплоть до 24 февраля. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила заместитель главы администрации города Алина Сулейманова.

Мэрия Уфы напоминает, что карантин не является каникулами. Ученики должны проходить учебную программу дистанционно. При такой системе школьники не отстану от общей программы, а учителя не потеряют рабочие дни.

Школы Уфы и Нефтекамска ушли на карантин с 10 февраля. 24 февраля — выходной день, поэтому школьники Уфы пробудут на дистанционном обучении ещё восемь дней. Также на карантин ушли и некоторые детские дошкольные учреждения столицы.