Некоторые жители Башкирии могут получить 100 тысяч рублей от государства

Стало известно, что предприниматели в Башкирии могут получить денежную помощь от государства. Сумму на развитие бизнеса жители республики могут получить по социальным контрактам. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Предприниматель, который рассчитывает на денежную помощь, должен заключить специальное соглашение с Республиканским центром социальной поддержки населения. По этому соглашению заявителю будет выплачена помощь в размере 100 тысячи рублей. Человек, получивший помощь, обязуется выполнить определенные мероприятия, предусмотренные программой.

За шесть лет в Башкирии было подписано уже 6 728 социальных контрактов. На социальные контракты было направлено более 280 миллионов рублей. Сообщается, что в ближайшие три года правительство страны направит более миллиарда рублей на развитие этого типа социальной помощи.