Радий Хабиров посетил Центр информационно-коммуникационных технологий Башкирии

Сегодня Глава республики Радий Хабиров посетил Центр информационно-коммуникационных технологий Башкортостана. Он оснащен современным оборудованием, которое позволяет распознавать лица, имеет встроенные детекторы огня, датчики контроля парковки автомобилей и другие современные возможности. Кроме того, руководитель региона посетил социальные учреждения и городские парки «Кашкадан» и «Первомайский».

На большом экране – онлайн-трансляция с тысяч камер уличного наблюдения. Центр информационно-коммуникационных технологий Башкортостана сами специалисты называют цифровым сердцем республики. Записи хранятся в течение 30 дней, и их используют в работе правоохранители. Качество видео – HD с функцией четырехкратного зума. Если сработает детектор, то в считанные минуты на место может быть отправлена мобильная бригада.

«Для Башкирии это уникальный опыт, потому что мы установили более тысячи камер. Они могут пользоваться интеллектом распознавания лиц и другими, и я думаю, что эта система окажет большое влияние в том числе на криминогенную обстановку в принципе в Инорсе». Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан

По пути на следующую точку Радий Хабиров решил оценить «умную остановку» общественного транспорта. Это часть программы «Безопасный город». На каждой есть электронное табло с расписанием и временем прибытия транспорта, камера видеонаблюдения, Wi-Fi роутер, USB-порты, а также громкоговоритель и «тревожная кнопка». Когда Радий Хабиров позвонил в полицию, то там не сразу поверили, что говорят с Главой Башкортостана.

В новом участковом пункте полиции Радий Хабиров поинтересовался, как обстоят дела с распространением в подростковой среде криминальной идеологии. По словам сотрудников полиции, ситуация находится под контролем, идёт разъяснительная работа со школьниками. Правоохранители тоже имеют доступ к системе «Безопасный город». Благодаря её внедрению уличная преступность в Инорсе снизилась на 40 процентов.

В микрорайоне Инорс Глава Башкортостана осмотрел новый детсад на 345 мест. Трёхэтажное здание общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 15 групп, две из них – на башкирском языке. Кроме того, здесь есть музыкальный и два физкультурных зала, кабинеты дополнительного образования, пищеблок, медицинский кабинет, система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация. В каждой группе имеется санузел, раздевалка, спальная комната, совмещенная с игровой. Этот объект – первая очередь строящегося образовательного центра, который будет включать в себя и школу на 1 650 мест.

Радий Хабиров также посетил городские парки «Кашкадан» и «Первомайский». Как пояснил мэр Уфы Ульфат Мустафин, работы планируют завершить в этом году. Озеро Кашкадан впервые полностью вычистят от грязи и мусора, и делается это специально зимой – так меньше грязи и удобнее делать очистку. Уфимцы снова смогут здесь плавать. И еще одна территория, которую планируют благоустроить, – береговая линия у озера Теплое в микрорайоне Инорс. Сейчас это дикая местность, но к 2022 году, когда завершат все работы, наверняка станет местной достопримечательностью и зоной притяжения для всех желающих.