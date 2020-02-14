Медики нашли способ лечения коронавируса

Новости о коронавирусе вот уже несколько недель не сходят с новостных порталов всего мира. Китайские врачи недавно объявили, что ищут способы борьбы с вирусом. Как выяснилось, один из них увенчался успехом.

Новая методика состоит в переливании плазмы уже переболевшего человека. Как передает агентство Синьхуа, метод оказался действенным. Об успехе заявил и главврач одной из больниц в Ухане. Эксперты пояснили, что в плазме вылечившихся людей найдены антитела, которые активно помогают излечиться от недуга. По информации газеты газеты Global Times, удалось вылечить уже десять больных.