Башкирия вошла в число лидеров по цифровизации медучреждений

Более 300 ФАПов в Башкирии было подключено к интернету за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики. В ведомстве отметили, что еще столько же сельских медпунктов будет иметь выход к интернету в этом году.

По словам замминистра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, цифровизация медицинских организаций – это очень большой шаг в создании единой базы медицинских документов. В ней, по данным специалистов, содержится около пяти миллионов электронных медкарт пациентов. К тому же, появление интернета в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах позволило врачам проводить консультацию в формате видеоконференций.

В республике обеспечена комплексная автоматизация льготного лекарственного обеспечения – сформированы единые регистры, автоматизирован процесс выписки электронных рецептов, обеспечен информационный обмен между медицинскими организациями, аптеками, уполномоченной фармацевтической организацией, Минздравом РБ, налажен контроль информационных процессов по реализации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан», - перечислила достижения спикер. Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения

Отметила Динара Еникеева и то, что Башкортостан активно участвует в реализации проекта «Электронный больничный». Причем республика занимает шестое место среди субъектов по объему выдачи таких документов. По словам специалиста, подобный формат повышает достоверность и прозрачность информации, значительно уменьшает риски мошенничества, создает удобства для пациента, который имеет возможность контролировать лист нетрудоспособности через свой личный кабинет.

Интересно и то, что с 2014 года в регионе начал работать контакт-центр. Динара Еникеева пояснила, что любой житель республики может позвонить с мобильного телефона по бесплатному короткому номеру 13-01, записаться на прием к врачу либо вызвать его на дом, задать интересующие вопросы.

Также замминистра подчеркнула, что в систему здравоохранения республики активно внедряется проект «Цифровой контур», который обеспечит полный переход на электронный документооборот между медицинскими организациями и Минздравом республики. По словам Динары Еникеевой, с помощью этого проекта планируется более чем в семь раз увеличить число пользователей на портале госуслуг в разделе «Мое здоровье».

А самыми важными задачами «Цифрового контура», как выяснилось, является создание и внедрение технологий диагностики с использованием искусственного интеллекта и дистанционного мониторинга состояния здоровья граждан. Заместитель министра здравоохранения Башкортостана Динара Еникеева пояснила: «В рамках проекта в обязательном порядке планируется модернизация РМИАС с подключением медицинского оборудования с дистанционной передачей данных, браслетов для идентификации пациентов, мобильных версий и приложений. Все это даст возможность для проведения удаленного мониторинга состояния здоровья, использования данного функционала при экстренных состояниях пациента, при оказании скорой и неотложной помощи».