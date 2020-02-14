Башкирия вошла в число лидеров по цифровизации медучреждений

Более 300 ФАПов в Башкирии было подключено к интернету за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики. В ведомстве отметили, что еще столько же сельских медпунктов будет иметь выход к интернету в этом году.
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По словам замминистра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, цифровизация медицинских организаций – это очень большой шаг в создании единой базы медицинских документов. В ней, по данным специалистов, содержится около пяти миллионов электронных медкарт пациентов. К тому же, появление интернета в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах позволило врачам проводить консультацию в формате видеоконференций.
Отметила Динара Еникеева и то, что Башкортостан активно участвует в реализации проекта «Электронный больничный». Причем республика занимает шестое место среди субъектов по объему выдачи таких документов. По словам специалиста, подобный формат повышает достоверность и прозрачность информации, значительно уменьшает риски мошенничества, создает удобства для пациента, который имеет возможность контролировать лист нетрудоспособности через свой личный кабинет.
Интересно и то, что с 2014 года в регионе начал работать контакт-центр. Динара Еникеева пояснила, что любой житель республики может позвонить с мобильного телефона по бесплатному короткому номеру 13-01, записаться на прием к врачу либо вызвать его на дом, задать интересующие вопросы.
Также замминистра подчеркнула, что в систему здравоохранения республики активно внедряется проект «Цифровой контур», который обеспечит полный переход на электронный документооборот между медицинскими организациями и Минздравом республики. По словам Динары Еникеевой, с помощью этого проекта планируется более чем в семь раз увеличить число пользователей на портале госуслуг в разделе «Мое здоровье».
А самыми важными задачами «Цифрового контура», как выяснилось, является создание и внедрение технологий диагностики с использованием искусственного интеллекта и дистанционного мониторинга состояния здоровья граждан. Заместитель министра здравоохранения Башкортостана Динара Еникеева пояснила: «В рамках проекта в обязательном порядке планируется модернизация РМИАС с подключением медицинского оборудования с дистанционной передачей данных, браслетов для идентификации пациентов, мобильных версий и приложений. Все это даст возможность для проведения удаленного мониторинга состояния здоровья, использования данного функционала при экстренных состояниях пациента, при оказании скорой и неотложной помощи».
Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, внедрять современные информационные технологии во всех направления деятельности отрасли удаётся благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному майским указом Президента России Владимира Путина. Так, в скором времени больным групп риска планируют выдавать персональные телемедицинские устройства мониторинга.