В башкирском Зауралье прошел показательный запуск модернизированного элеватора

К завершению приближается модернизация элеватора в Учалинском районе. Ожидается, что он станет самым современным комплексом в Зауралье. В регионе прошло и сельскохозяйственное совещание, которое позволило ещё лучше ознакомиться с возможностями предприятия.

Так выглядит очистка зерна перед тем, как отправить его на хранение. В Учалинском районе прошёл показательный запуск модернизированного комплекса. Гости из районов Зауралья, Челябинской области оценили готовность элеватора к приему продукции, ознакомились с работой зерносушильно-очистительного комплекса и лаборатории. Новое оборудование по мощности в полтора раза превышает предыдущие возможности, говорят сотрудники. Зуфар Закирович в должности технолога уже более 10 лет и благодаря опыту в Уфимском мелькомбинате с новой техникой мужчина разобрался в кратчайшие сроки.

С возможностями нового комплекса ознакомились участники совещания. Среди них и аграрии Зауралья. По мнению специалистов, с учетом того, что посевные площади технических культур ежегодно растут, вопрос улучшения качества работы элеваторов остается актуальным.

Учалинские элеваторы расположены близко к железной дороге, что весьма удобно и для экспорта сельхозкультур. Грузооборот сырья составляет 100 тысяч тонн в год.

Это старое здание Учалинского элеватора построили в 60-х годах, зернохранилище прослужило без перебоев практически полвека. В скором времени начнёт свою работу модернизированный комплекс с новым оборудованием.

Комплекс будет предназначаться для дальнейшей очистки, сушки и защиты зерновых и масличных культур. И хотя инвесторы, вкладывающие деньги в обновление элеватора, из Челябинска, тем не менее предприятие находится у нас в республике. А значит, и налоги будут оставаться в нашем регионе.