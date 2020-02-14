Власти Башкирии придумали ещё одно ограничение продажи алкогольной продукции

Власти республики предложили ограничить розничную продажу алкоголя в магазинах-кафе. В заведениях, где торговый зал и общепит совмещены, будет запрещена продажа алкогольной продукции. Два этих зала должны быть обособлены или должны иметь два различных входа.

Такая мера связана с тем, что обычный запрет продажи алкоголя после 22:00 не действует на кафе и бары — этим пользуются магазины-кафе, которые реализуют продажу и в ночное время. Напомним, что в Башкирии вводится всё больше ограничений по времени и по дням, которые в основном касаются праздников. Также проводятся рейды по выявлению точек продажи и изготовления суррогатного алкоголя, за информацию о которых можно получить денежное поощрение.