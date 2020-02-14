«75 неизвестных фактов»: телеканал БСТ запускает акцию в честь 75-летия Победы

Телеканал БСТ запускает акцию в честь 75-летия Великой Победы «75 неизвестных фактов. Республика Башкортостан в годы войны». К сожалению, остаются еще «белые пятна», неизученные страницы в истории нашей республики, в том числе военного периода.

Долг каждого из нас – восстановить и сохранить утерянные или забытые детали, передать их подрастающему поколению. И, возможно, именно вы сообщите данные, достойные внимания. На нашем сайте с 3 февраля любой желающий может заполнить анкету и поделиться неизвестными или малоизвестными фактами, связанными с жизнью республики в период Великой Отечественной войны.